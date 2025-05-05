Новейший седан Kia K8 2025 года поступил в продажу в России: узнайте его цену

Новый Kia K8 представили в августе прошлого года. Седан получил измененный экстерьер и доработанный салон.

Оригинальная вертикальная оптика, светящаяся полоса на кромке капота, задние фонари с новой графикой. Именно такой седан образца 2025 года на продажу выставил один из автосалонов в России. Машину продавец оценил в 5,7 миллиона, причем в прайсе учтен коммерческий утильсбор, пишет «Российская газета».

Седан Kia K8 получает 230-сильную гибридную систему, куда входит 1,6-литровый традиционный двигатель и электромотор. В роли трансмиссии заявлена 6АКПП, привод – передний.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, какие модели Kia могут первыми вернуться на российский авторынок.