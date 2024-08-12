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Новый Lexus GX уже в продаже в России

Интересно, что гибридные модификации автомобилей появились в России ещё в предыдущем году. Однако в последнее время на наш рынок стали поступать и бензиновые версии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.08.2024, 20:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Интересно, что гибридные модификации автомобилей появились в России ещё в предыдущем году. Однако в последнее время на наш рынок стали поступать и бензиновые версии. Например, в Москве уже можно купить один из таких вариантов - внедорожную комплектацию Overtrail за 18 миллионов рублей.

Этот вариант оснащен колесами R18 с внедорожными шинами, блокировкой дифференциала, системой кругового обзора Multi-Terrain Monitor, способной показать даже то, что находится под днищем автомобиля, а также другими опциями.

Автомобиль доступен только с полным приводом, 3,4-литровым двигателем мощностью 354 лошадиных сил и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Следует отметить, что в ближайшее время в России также появятся и другие комплектации для Lexus GX. Их стоимость начнется от 15 860 000 рублей.

Также стоит отметить, что ранее было объявлено, что гибридная модель Toyota Camry, популярная в России, оказалась самой экономичной в эксплуатации среди всех своих конкурентов.

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