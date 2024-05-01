Новый европейский кроссовер российской сборки поступил в продажу в России. Какова его цена?

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross, собираемый на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области, представлен на российском авторынке. Автомобиль доступен в единственной комплектации с 175-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра. Стоимость стартует от 4,3 млн рублей, что на 300 тысяч выше ожидаемой.

Несмотря на дополнительные затраты, новинка оборудована шестью подушками безопасности, алькантарой и эко-кожей в салоне, двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора, бесключевым доступом и другими современными опциями.

Кроссовер снабжен восьмиступенчатым «автоматом» и обещает максимальную скорость 200 км/ч. Стоит отметить, что это не европейская версия Citroen C5 Aircross, а собранная в Китае модель, которая проходит окончательную сборку на предприятии Dongfeng Peugeot Citroen.

На все автомобили, собранные в Калуге, распространяется заводская гарантия на 3 года или 100 тысяч километров. Кроме того, с завершением простоя, который длился почти полтора года, на заводе планируют увеличить уровень локализации сборки.

Предполагается, что с лета на заводе начнут использовать российские шины, стекла и аккумуляторы, а также приступят к заливке отечественных технических жидкостей. Напомним, что до простоя на «ПСМА Рус» выпускались различные модели, включая легковые и легкие коммерческие автомобили от таких брендов, как Peugeot, Opel, Citroen и Mitsubishi.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, ужесточающий требования к локализации производства автомобилей в стране, согласно сообщениям издания «Автоновости дня».