Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

С каждым годом закредитованность населения растет, люди берут кредиты, не могут их выплачивать и затем оформляют новые займы на погашение старых. В итоге накапливается настолько большой долг, что данные клиента переходят к судебным приставам, которые передают дело в суд. На все счета накладывают арест и начинается исполнительное производство. Не нужно допускать такой ситуации, если вы понимаете, что не можете оплачивать счета, то пройдите процедуру банкротства.

Фото: fswho.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com

Что такое прекращение и окончание производства

Исполнительное производство довольно простое. Судебный пристав получает исполнительный лист и приступает к взысканию долга с клиента.

Сотрудник открывает дело и начинает разыскивать счета, недвижимость и иные активы должника. Работник ФССП подает запросы в банки, Росреестр и т.д.

Внимание! Согласно ст. 64 ФЗ №229 судебный пристав исполнитель вправе ограничить передвижение физического лица по территории России на личном автомобиле или выезд за границу.

Когда база по клиенту сформирована, сотрудник может прекратить исполнительное производство в следующих случаях:

если у должника нет никакого имущества;

если физическое лицо уехало из Российской Федерации или его нельзя найти на территории нашей страны.

Из этого следует, что прекращение производства – вынужденная мера, так как долг невозможно взыскать.



Окончание и прекращение — в чем разница

В юриспруденции это два разных понятия. Когда взыскать или погасить задолженность нельзя, то процедуру прекращают.

Прекратить судебное производство можно в следующих случаях:

смерть должника;

кредитор отказался взыскивать долг;

мировое соглашение между сторонами;

исполнительный документ был отменен или его признали недействительным;

утрачена возможность взыскания;

взыскателя – юридическое лицо – исключили из ЕГРЮЛ.

Окончание исполнительного производства – логическое завершение дела.

Согласно закону есть несколько оснований для окончания исполнительного производства:

должник полностью погасил свою ссуду перед кредитором;

у ответчика нет имущества и денежных средств к взысканию;

суд отозвал, выданный ранее исполнительный лист;

клиент прошел процедуру банкротства;

ответчик оспорил решение.

Все решения принимаются судом или сотрудником ФССП. Однако одна из сторон может обжаловать решение суда и признать требование, указанное в документе, незаконным.



Сроки прекращения исполнительного производства

Согласно правилам на один исполнительный лист дается два месяца. За этот период необходимо решить окончить или прекратить производство.

Должнику дается пять дней на добровольное погашение долга, если за это время ничего не произошло, то начинается процедура реализации имущества. Все описывают и продают с торгов, а счета арестовывают.

Важно! В течение одного дня с момента принятия решения об окончании или о прекращении процедуры взыскания судебный пристав выпускает постановление. После этого процесс закрыт.

Можно ли закрыть исполнительное производство по собственному желанию?

ФССП призвано восстанавливать нарушенные права гражданина. Сотрудники действуют в рамках закона.

Справка! По собственному желанию прекратить исполнительное производство нельзя. Единственный законный способ – пройти процедуру банкротства.

Как посмотреть информацию по исполнительному производству

Взыскатель и должник имеют право знакомиться с материалами дела на любой стадии процесса. Для получения информации можно использовать онлайн-сервисы, такие как сайт ФССП или портал Госуслуг.



Как отменить исполнительное производство

Процедура исполнительного производства завершается, когда долг перед кредитором полностью погашен. Чтобы сотрудник точно закрыл исполнительное производство, лучше самостоятельно подать в ФССП заявление об окончании процесса взыскания.

В случае если взыскание не отменено, ответчик имеет право с жалобой обратиться к руководителю ФССП. Форма и содержание установлены законом.

По результатам проверки, копия ответа направляется:

сторонам дела;

в суд, вынесший приказ;

в банки, в которых расположены счета клиента.

У судебных приставов много работы, поэтому нередки случаи, когда они могут забыть отменить исполнительное производство. Нужно сразу подавать заявление и восстанавливать свои нарушенные права.



Как составить заявление об окончании исполнительного производства

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов можно найти форму для заполнения, но строгих правил не существует.

В заявлении должны быть указаны следующие реквизиты:

ФИО и должность судебного пристава;

Подразделение ФССП, куда направляется жалоба;

ФИО заявителя и данные для связи с ним.

Далее указывается наименование документа: заявление об окончании исполнительного производства. Затем прописывается основная информация и указывается дата номер производства, и информация о взыскателе и должнике.

Внимание! Внизу заявитель ссылается на норму права (п. 47 ФЗ № 229) и требует завершить процедуру взыскания. В приложении прикрепляются документы – основания.

Последствия прекращения исполнительного производства

Самое важное последствие для должника – отмена всех ограничений, наложенных ранее. Сюда включаются запрет на передвижение, арест счетов и имущества.

Копию постановления сотрудник направляется всем заинтересованным лицам.

Фото: fswho.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com

Судебное производство – довольно сложный процесс, а ввиду загруженности судебной системы он еще и длительный. Не стоит дожидаться начала возбуждения исполнительного производства, лучше сразу обратиться за помощью к специалистам и пройти процедуру банкротства. Профессионалы смогут списать долги и ограничат вас от общения с коллекторами, или судебными приставами-исполнителями. Банкротиться можно как через суд, так бесплатно через МФЦ. Однако лучше воспользоваться квалифицированной юридической помощью.