Изменение тарифов ОСАГО готовится для определенных водителей в России.

Банк России готовится к изменениям в тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). Планируется увеличить тариф на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и грузовиков до 16 тонн. Новости последнего времени подтверждают, что базовые ставки для владельцев личных автомобилей останутся неизменными, информация прозвучала из Центробанка.

Почти 4% всех полисов ОСАГО приходится на владельцев транспортных средств, которым готовится увеличение тарифов. Особенно это касается мотоциклов, стоимость страховки у них ниже, но риски ущерба сравнимы с легковыми автомобилями. За два года ущерб вырос на треть, что стало причиной пересмотра тарифов для мотоциклов.

Маленькие грузовики чаще оказываются виновниками ДТП с максимальным ущербом. Выплаты по их страховым полисам вдвое превышают среднее значение среди всех водителей. Планируемое расширение тарифов поможет установить справедливые цены и поощрить безаварийное вождение всех перечисленных транспортных средств.

Помимо тарифов, рассматривается актуализация территориального коэффициента в разных регионах. Для 21 территории КТ планируется снизить, для 18 территорий - увеличить. Максимальное изменение составит 10,5%. Меры направлены на установление более точных цен на страхование.

Банк также предлагает увеличить коэффициент для мультидрайва по ОСАГО. Это позволит внести изменения в договоры, где нет ограничений на количество водителей. Такие полисы сейчас используются менее чем 2% граждан. Предложенные меры нацелены на снижение рисков и повышение прозрачности в системе страхования.

Ранее было опубликовано исследование о самых застрахованных автомобилях в России. Эксперты из финансового маркетплейса «Банки.ру» подготовили соответствующий обзор, который вызвал большой резонанс водителей и страховых компаний.