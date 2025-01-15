Главная Новости Марки Интересные и доступные: что на замену ушедшим иномаркам.
Новости

Интересные и доступные: что на замену ушедшим иномаркам.

Российские автосалоны испытывают дефицит недорогих иномарок, уступив место вазовским моделям. ВЫ узнаете, что происходит с популярными «бюджетниками» и какой альтернативой им становится электроседан Evolute i-Pro.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 10:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В российских автосалонах начались перемены - популярные иномарки постепенно исчезают. Запасы прежних моделей иссякают, а их замены пока нет. Такие выводы делает газета "Известия".

В прошлом году в России было продано почти 77 000 экземпляров популярного корейского "бюджетника" Kia Rio. Это значительно больше, чем годом ранее, когда было всего 47 продаж, свидетельствуют данные от "Автостат-инфо". То же самое наблюдается и с другими доступными моделями, такими как "Крета", "Солярис", "Поло", "Рапид", "Логан", "Дастер". Если и встречаются эти машины у дилеров, то в единичных экземплярах.

Машины B-класса (Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Sandero и Skoda Rapid) занимали около 20 процентов авторынка России в 2021 году. Однако сейчас этот сектор практически полностью контролируют модели отечественного производства. "Гранты" и "Весты" частично удовлетворяют спрос, однако дефицит остается.

Среди доступных иностранных седанов на рынке можно выделить Geely Emgrand и седаны Changan, но по объемам продаж они далеко позади "Лад". В то же время питерский автозавод выпускает машины под новым брендом Solaris, призванными заменить модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако эти новинки пока не вызывают большого спроса. В прошлом году было продано всего 14 892 экземпляра моделей Solaris, причем седан HS (бывший Hyundai Solaris) был наиболее популярен.

Еще одной альтернативой становится электроседан Evolute i-Pro. Благодаря госсубсидиям на электротранспорт, этот электрокар становится одним из самых доступных на рынке. Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможном уходе китайских автобрендов с российского рынка.

Источник

Иномарки (26)Марки (36)Дизельные модели (17)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация