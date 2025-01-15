Интересные и доступные: что на замену ушедшим иномаркам.

В российских автосалонах начались перемены - популярные иномарки постепенно исчезают. Запасы прежних моделей иссякают, а их замены пока нет. Такие выводы делает газета "Известия".

В прошлом году в России было продано почти 77 000 экземпляров популярного корейского "бюджетника" Kia Rio. Это значительно больше, чем годом ранее, когда было всего 47 продаж, свидетельствуют данные от "Автостат-инфо". То же самое наблюдается и с другими доступными моделями, такими как "Крета", "Солярис", "Поло", "Рапид", "Логан", "Дастер". Если и встречаются эти машины у дилеров, то в единичных экземплярах.

Машины B-класса (Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Sandero и Skoda Rapid) занимали около 20 процентов авторынка России в 2021 году. Однако сейчас этот сектор практически полностью контролируют модели отечественного производства. "Гранты" и "Весты" частично удовлетворяют спрос, однако дефицит остается.

Среди доступных иностранных седанов на рынке можно выделить Geely Emgrand и седаны Changan, но по объемам продаж они далеко позади "Лад". В то же время питерский автозавод выпускает машины под новым брендом Solaris, призванными заменить модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако эти новинки пока не вызывают большого спроса. В прошлом году было продано всего 14 892 экземпляра моделей Solaris, причем седан HS (бывший Hyundai Solaris) был наиболее популярен.

Еще одной альтернативой становится электроседан Evolute i-Pro. Благодаря госсубсидиям на электротранспорт, этот электрокар становится одним из самых доступных на рынке. Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможном уходе китайских автобрендов с российского рынка.