Большие скидки на прошлогодние китайские автомобили появились в России

Согласно информации автоэксперта Олега Мосеева, в настоящее время у Haval можно купить автомобили 2024 года с выгодой от 100 до 200 тысяч рублей. При этом скидка распространяется на все комплектации моделей.

Например, на покупке кроссовера Chery Tiggo 4 можно сэкономить 100 тысяч рублей, однако данная скидка не распространяется на комплектацию Ultra. Автомобили образца 2024 года Tiggo 7 Pro Max в версиях Active FWD, Active AWD и Prime AWD доступны с выгодой от 60 до 150 тысяч рублей.

Модель Omoda C5 теперь предлагается дилерами со скидкой, увеличенной на 100 тысяч рублей, что позволяет клиентам сэкономить до 350 тысяч. Обновленный паркетник доступен со скидкой в 200 тысяч рублей. Jaecoo J7 в комплектации Ultimate 150 можно приобрести с выгодой 120 000 рублей, а версия Supreme 150 сэкономит покупателю 270 тысяч. Комплектации Urban и Lifestyle 150 также идут с увеличенной скидкой – вместо 120 тысяч рублей теперь клиенты экономят 320 000 рублей. Максимальная экономия достигается для комплектации Active 150 – вместо 270 тысяч рублей можно сохранить 470 тысяч рублей.

Кроссовер SWM G01F в версии Smart 1 стал доступен за 1 673 000 рублей (в то время как прежняя цена превышала 2,43 миллиона), что делает его более привлекательным для покупателей авто 2023 года.

Также на модели Kaiyi 2024 года предоставляются скидки: для Kaiyi E5 скидка составляет от 605 до 720 тысяч рублей, для X3 – от 703 до 729 тысяч рублей, а для X7 Kunlun – от 487 900 до 825 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее наш портал сообщал о намерении крупного дилерского холдинга в России прекратить сотрудничество с определенными китайскими брендами.