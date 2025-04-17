Автокомпания в России придумала новую торговую марку - Almaas

На российском авторынке появится еще один новый игрок. Пока известно немного деталей. Компания АГР зарегистрировала торговую марку Almaas.

Документы поданы на 12-й класс международной классификации товаров и услуг. Речь идет об автомобилях, запчастях и аксессуарах для них.

По информации издания "Известия", права на зарегистрированный товарный знак принадлежат компании АГР, чей завод находится в городе Калуга, где ранее производились автомобили с логотипом Volkswagen.

Эмблема Almaas выполнена в черно-белом стиле. Визуально она напоминает графичное и упрощенное изображение драгоценного камня, вероятно, алмаза.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" получил ОТТС на новую модель LADA GA. Российские автоэксперты предполагают, что это может быть кроссовер, который будет представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года.