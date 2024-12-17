"В России стартовали продажи подросткового внедорожника 'Маленький Гелендваген': цена приятно удивит"

В России появилась возможность стать обладателем уникального и эксклюзивного электрокара, который порадует не только детей, но и взрослых. Этот автомобиль - уменьшенная реплика знаменитого внедорожника Mercedes-Benz G-Class, также известного как «Гелик», сообщает издание WellNews.

От обычных детских электрокаров этот «Гелендваген» существенно отличается. Его можно назвать полноценным транспортным средством, ведь вес этой мини-копии достигает 800 килограммов, а грузоподъемность равна 500 килограммам.

Этот электромобиль способен разгоняться до 60 км/ч, при этом родители могут ограничить скорость на отметках 20 и 40 км/ч, что делает его безопасным для самых маленьких. В салоне автомобиля с легкостью разместится подросток ростом до 185 см, что обеспечивает комфорт во время поездок.

Этот уникальный электрокар доступен для покупки в одном из московских торговых центров по цене впечатляющих 11 миллионов рублей.

Кроме того, появилась информация о том, что премиальный кроссовер Mercedes GLS 2026 года выпуска будет оснащен потолком в стиле звездного неба, что добавит автомобилю дополнительную изысканность и роскошь.