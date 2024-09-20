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Продажи Mazda3 и CX-5 стартовали в России: стоимость от 3,5 миллионов рублей

Осенью 2022 года японская автомобильная компания Mazda объявила о своем уходе с российского авторынка. Местный офис бренда продолжал функционировать некоторое время, однако поставки новых автомобилей были немедленно прекращены.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 12:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Осенью 2022 года японская автомобильная компания Mazda объявила о своем уходе с российского авторынка. Местный офис бренда продолжал функционировать некоторое время, однако поставки новых автомобилей были немедленно прекращены. В результате сейчас новые автомобили Mazda поступают к российским покупателям через параллельный импорт.

Самая доступная модель в настоящее время - это Mazda3, цена которой начинается от 3,35 миллиона рублей. Седан оснащен 2-литровым мотором мощностью 158 лошадиных сил - на выбор бензиновый или гибридный. В любом случае привод у автомобиля передний, а коробка передач - автоматическая. В ценовой категории до 4 миллионов рублей также представлены модели Mazda6 (3,7 млн) и Mazda CX-5 (3,8 млн). Именно этот кроссовер ранее входил в число самых популярных в России автомобилей SUV.

За кроссовер Mazda CX-50 дилеры просят от 4,29 миллиона рублей. Более крупный автомобиль Mazda CX-90 стоит еще дороже - 8,95 млн рублей.

Под капотом полноприводного кроссовера скрывается 3,3-литровый двигатель мощностью 345 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В качестве альтернативы предлагается менее мощный мотор объемом 3,3 литра и мощностью 284 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новейший электрический седан Mazda EZ-6 будут ожидать на рынках Европы и Китая.

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