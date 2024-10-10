Renault может возобновить разработку двигателей

В компании Renault Group рассматривается возможность возвращения к разработке и производству моторов для гоночной серии Формула 1. Это может произойти после того, как регламент будет изменен таким образом, чтобы больше соответствовать интересам французской автомобильной компании.

В 2026 году силовые установки в гоночных болидах будут ориентированы на использование электрической энергии в большей степени, что привлекло внимание Audi, а также удержало Honda в спорте, но стало причиной ухода Renault. Глава Renault Group Лука де Мео заявил в интервью изданию L’Equipe, что при разработке нового регламента каждый автопроизводитель стремился защитить свои интересы, однако изменения не устроили Renault.

Лука де Мео отметил: «Новые правила кажутся мне своего рода Франкенштейном, собранным из требований различных производителей. В результате расходы на разработку выросли в геометрической прогрессии. Мы следим за требованиями к новым моторам и изучаем ситуацию, но в данный момент предпочли бы сосредоточиться на других проектах».