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Renault может возобновить разработку двигателей

В компании Renault Group рассматривается возможность возвращения к разработке и производству моторов для гоночной серии Формула 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В компании Renault Group рассматривается возможность возвращения к разработке и производству моторов для гоночной серии Формула 1. Это может произойти после того, как регламент будет изменен таким образом, чтобы больше соответствовать интересам французской автомобильной компании.

В 2026 году силовые установки в гоночных болидах будут ориентированы на использование электрической энергии в большей степени, что привлекло внимание Audi, а также удержало Honda в спорте, но стало причиной ухода Renault. Глава Renault Group Лука де Мео заявил в интервью изданию L’Equipe, что при разработке нового регламента каждый автопроизводитель стремился защитить свои интересы, однако изменения не устроили Renault.

Лука де Мео отметил: «Новые правила кажутся мне своего рода Франкенштейном, собранным из требований различных производителей. В результате расходы на разработку выросли в геометрической прогрессии. Мы следим за требованиями к новым моторам и изучаем ситуацию, но в данный момент предпочли бы сосредоточиться на других проектах».

Источник

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