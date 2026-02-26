Red Bull Racing объявила о продлении контракта с титульным спонсором

Команда Red Bull Racing официально объявила о продлении многолетнего контрактного соглашения со своим титульным спонсором – корпорацией Oracle.

В рамках нового этапа сотрудничества коллектив продолжит активное использование инструментов компании из США в сфере анализа данных и искусственного интеллекта. Решения Oracle будут применяться для оптимизации гоночных стратегий, а также в вопросах финансов, управления персоналом и маркетинга. Такая интеграция направлена на повышение эффективности работы, сокращение расходов и развитие взаимодействия как внутри коллектива, так и с болельщиками.

Лоран Мекис, руководитель команды, подчеркнул важность сотрудничества. По его словам, с 2022 года, когда Oracle стала титульным партнером Red Bull Racing, команде удалось завоевать три чемпионских титула, дважды стать обладателями Кубка конструкторов, а также установить множество новых рекордов.

Мекис отметил: именно вклад технологического гиганта позволяет коллективу с высокой точностью анализировать и оптимизировать большое количество переменных быстрее конкурентов. Использование Oracle Cloud и возможностей искусственного интеллекта помогает Red Bull Racing оперативно реагировать на изменения, принимать обоснованные решения и сохранять стабильный уровень побед.

Руководство команды выразило надежду на дальнейшие успехи, которые принесёт продолжение партнерства с Oracle в новую эпоху Формулы 1.