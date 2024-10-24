Red Bull проявляет интерес к Оскару Пиастре

Немецкое издание F1-Insider сообщает о возможных изменениях в команде Red Bull Racing на сезон 2026 года. Согласно информации, в итоге бывший пилот Формулы 1 и нынешний консультант Red Bull, Хельмут Марко, подтвердил, что Марк Уэббер рассматривает вариант переговоров с Оскаром Пиастри о возможном будущем в составе чемпионской команды.

Представители Red Bull Racing планируют заключить контракт с австралийским гонщиком на следующий сезон на случай, если Макс Ферстаппен примет решение покинуть команду и перейти в Mercedes или Aston Martin. Работа по формированию команды на будущее ведется активно, что подтверждают источники внутри коллектива.

По мнению экспертов, Оскар Пиастри, которого поддерживает и тренирует Марк Уэббер, стал бы отличной заменой для Макса Ферстаппена в случае его ухода из Red Bull Racing. Бывший гонщик Формулы 1, Ральф Шумахер, высказал мнение, что молодой австралиец обладает выдающимися способностями, а его решительность и настойчивость помогут ему достичь больших высот на гоночных трассах.

«Оскар Пиастри не только талантлив, но и упорен в деле. Я убежден, что он будет развиваться и станет еще сильнее, сокращая разрыв с более опытными гонщиками. Red Bull Racing должны быть готовы к возможному уходу Ферстаппена, и Пиастри является прекрасным вариантом для замены. Будет интересно посмотреть, как ситуация разовьется в McLaren», - поделился своим мнением Ральф Шумахер.