Главная Новости Лиам Лоусон Над проектом Racing Bulls Лоусон сотрудничает с инженерами из Цуноды
Новости

Над проектом Racing Bulls Лоусон сотрудничает с инженерами из Цуноды

Лиам Лоусон вернулся в Racing Bulls: интересные детали перехода и работа в команде. Гонщик делится впечатлениями о возвращении и изменениях после смены инженеров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.05.2025, 01:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В прошлом сезоне гонщик Лиам Лоусон принимал участие в шести гонках за команду Racing Bulls в паре с Юки Цунодой. Однако в 2025 году новозеландец вернулся в свою прежнюю команду из Фаэнцы после двух гонок за Red Bull Racing, сменив на этом месте Цуноду, который продвинулся по карьерной лестнице.

В интервью, данном в Майами, Лиам отметил, что в настоящее время работает с инженерами, с которыми раньше сотрудничал Цунода, а не с теми, кто был у него в прошлом сезоне.

Сам гонщик поделился своими впечатлениями: «После возвращения я почувствовал, что что-то изменилось, но, учитывая смену команды, я не уделял этому особого внимания, к какой именно стороне боксов я отношусь».

Лоусон отметил, что атмосфера больше напоминает возвращение к старой команде, с которой он уже сотрудничал. «Механики в основном те же самые, что здорово, но инженеры, с которыми мне пришлось работать, другие. В любом случае, сотрудничество идет на пользу. Вся необходимая информация доступна обоим пилотам, что является важным условием успеха в Формуле 1. У нас все складывается гармонично».

Таким образом, для самого Лиама Лоусона после возвращения мало что изменилось. Он выразил благодарность команде за проделанную работу по обеспечению максимально плавного перехода.

Источник

Лиам Лоусон (53)Racing Bulls (14)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация