Над проектом Racing Bulls Лоусон сотрудничает с инженерами из Цуноды

В прошлом сезоне гонщик Лиам Лоусон принимал участие в шести гонках за команду Racing Bulls в паре с Юки Цунодой. Однако в 2025 году новозеландец вернулся в свою прежнюю команду из Фаэнцы после двух гонок за Red Bull Racing, сменив на этом месте Цуноду, который продвинулся по карьерной лестнице.

В интервью, данном в Майами, Лиам отметил, что в настоящее время работает с инженерами, с которыми раньше сотрудничал Цунода, а не с теми, кто был у него в прошлом сезоне.

Сам гонщик поделился своими впечатлениями: «После возвращения я почувствовал, что что-то изменилось, но, учитывая смену команды, я не уделял этому особого внимания, к какой именно стороне боксов я отношусь».

Лоусон отметил, что атмосфера больше напоминает возвращение к старой команде, с которой он уже сотрудничал. «Механики в основном те же самые, что здорово, но инженеры, с которыми мне пришлось работать, другие. В любом случае, сотрудничество идет на пользу. Вся необходимая информация доступна обоим пилотам, что является важным условием успеха в Формуле 1. У нас все складывается гармонично».

Таким образом, для самого Лиама Лоусона после возвращения мало что изменилось. Он выразил благодарность команде за проделанную работу по обеспечению максимально плавного перехода.