Главная Новости Skoda Цена возвращенной на рынок бюджетной Skoda, производившейся в России, сейчас составляет сколько?
Новости

Цена возвращенной на рынок бюджетной Skoda, производившейся в России, сейчас составляет сколько?

Новый седан Skoda Rapid 2023 года выпуска появился на рынке вместо лифтбека того же названия. Автомобили китайского производства доступны для покупателей уже сейчас, отмечает издание «Автоновости дня».
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
07.10.2024, 06:53·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Новый седан Skoda Rapid 2023 года выпуска появился на рынке вместо лифтбека того же названия. Автомобили китайского производства доступны для покупателей уже сейчас, отмечает издание «Автоновости дня».

Стоимость машины в Казани составляет 2 380 000 рублей. Автомобиль поставляется с растаможенным статусом, в комплекте присутствуют различные опции, включая климат-контроль, камеру заднего вида и отделку сидений эко-кожей, подводит краткий обзор продаваемого автомобиля.

В другом регионе, в Пензе, также можно купить седан Skoda Rapid 2023 года за 2 400 000 рублей. Этот вариант также не обделен опциями: имеется шесть подушек безопасности, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном, предлагает альтернатива покупателям из этого региона.

Фото: Автоновости Дня

Оба седана Skoda Rapid 2023 года оборудованы 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил, классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом, что делает их технически идентичными, подчеркивает популярный автомобильный портал.

Кроме Skoda Rapid, в России можно также найти новые доступные седаны Chevrolet Onix, которые конкурируют с такими моделями как Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta. Стоимость начинается от 1 899 000 рублей, их называют потенциальными альтернативами среди бюджетных автомобилей, ссылаясь на данные платформы объявлений.

Источник

Skoda (74)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация