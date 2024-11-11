В Porsche подтвердили участие Феттеля в Ле-Мане

В 2025 году на старт марафона «24 часа Ле-Мана» гоночный концерн Porsche представит три гиперкара 963, и в одном из экипажей, в который входят Ник Тенди и Фелипе Наср, имеется открытая позиция. По словам директора заводской программы Porsche LMDh, Урса Куратле, место за рулём будет занято Себастьяном Феттелем.

«Нам реально не хватает одного гонщика, – подтвердил Урс Куратле в интервью Sportscar365. – Мы обсуждаем этот вопрос, однако у нас пока нет определённого имени».

Несмотря на это, отвечая на вопрос о том, является ли Феттель потенциальным кандидатом на вакантное место, Куратле ответил: «Я не вижу причин для его исключения. У Porsche и Себастьяна дружественные отношения, они поддерживают постоянный контакт друг с другом. В настоящий момент я не исключаю [сотрудничество с Феттелем], но окончательное решение ещё не принято».

В начале текущего года четырёхкратный чемпион мира уже испытывал гиперкар 963, однако вопрос участия в Ле-Мане не был решён. Возможно, на этот раз переговоры о возвращении Себастьяна Феттеля за руль в 2025 году будут более результативными.