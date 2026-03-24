В Pirelli прогнозируют гранулирование: это повлияет на тактику

Трасса в Сузуке традиционно считается одной из самых ярких и любимых в календаре Формулы 1. Множество гонщиков отмечают, что именно здесь можно в полной мере проявить свои умения за рулём. Особенности знаменитого кольца, выполненного в форме «восьмёрки» с 18 поворотами, делают автодром не только зрелищным, но и крайне сложным для пилотирования.

На этом кольце шины испытывают предельные нагрузки. Причина кроется в высоких скоростях и частой смене траекторий, что предъявляет особые требования к резине. В связи с этим Pirelli подготовила для этапа в Японии три самых жёстких варианта шин: C1 (Hard), C2 (Medium) и C3 (Soft). Примечательно, что C1 в нынешнем сезоне дебютирует именно на этой гонке.

Автодром Suzuka International Racing Course находится в собственности компании Honda. Перед соревнованиями 2025 года часть трассы была обновлена – новое покрытие появилось от выхода из первой шиканы до завершения первого сектора. В этом году процесс модернизации продолжился: свежий асфальт уложили также на оставшихся двух секторах до 17-го поворота. По мнению представителей Pirelli, новое покрытие отличается гладкостью, но может быть загрязнённым, что способно снизить общий уровень сцепления машин с трассой.

В подобных условиях шины, особенно наиболее мягкие, склонны к гранулированию. Подобное поведение резины наблюдалось и в прошлом году, когда наибольшие трудности испытывали передние колёса. Однако уже после первого тренировочного дня ситуация изменилась в лучшую сторону за счёт очищения полотна.

Сейчас участок с новым асфальтом стал ещё больше, и это заставляет экспертов Pirelli пристально следить за состоянием шин и анализировать их износ. Уже в первый день уик-энда специалисты рассчитывают получить значительный объём данных, что позволит точнее прогнозировать поведение резины на оставшихся этапах Гран При.

В случае, если жёсткий состав обеспечит достойное сцепление, а C3 проявит такую же стабильность, как в Шанхае, все три типа шин могут стать ключевыми при выборе тактики командами.

Немаловажную роль сыграет и погодный фактор. В этом сезоне Гран При Японии стартует на неделю раньше, чем год назад, а ожидаемая температура воздуха составит около 15 градусов. Если погодные условия не изменятся, тепловая деградация шин должна остаться невысокой, однако возможность прохождения дистанции с единственным пит-стопом будет зависеть в том числе от гранулирования и его влияния на темп. Кроме того, в Pirelli отмечают, что прогрев резины во время квалификационных заездов может вызвать определённые трудности.

Год назад большинству команд удалось пройти всю дистанцию Гран При Японии с одной остановкой в боксах. Относительно низкая температура воздуха позволила гонщикам на Medium и Hard проводить продолжительные отрезки без существенного падения скорости. Все трое призёров тогда стартовали на шинах средней жёсткости и перешли на Hard приблизительно после 20 кругов.

Стоит добавить, что в этом году гонщиков, занявших призовые места, ждёт особая версия бейсболок Pirelli на подиуме. Их дизайн украшен традиционными японскими мотивами, символизирующими весну и цветение сакуры.