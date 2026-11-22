В Pirelli положительно оценили работу шин на этапе в Лас-Вегасе. Несмотря на сложные условия по ходу гонки, проблем не возникло.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport, отметил:

«Мы увидели очень интересную гонку с множеством обгонов и плотной борьбой.

Составы Medium и Soft вновь показали себя с лучшей стороны, продемонстрировали большую стабильность, а шины Soft обеспечили высокое сцепление. Ещё одним ожидаемым фактором стало уменьшение гранулирования по сравнению со вчерашним днем, что позволяло гонщикам активно атаковать, максимально используя потенциал своих машин.

Холодная погода повысила требования к поддержанию шин в рабочем диапазоне, особенно за автомобилем безопасности и во время рестартов. Пилоты хорошо справились с этой задачей и свели ошибки к минимуму. Блокировки колёс, хотя и имели место, оказали меньшее влияние, чем можно было бы ожидать в таких условиях.

Выезд автомобиля безопасности заставил команды провести пит-стоп раньше, чем планировалось, но благодаря низкому износу это не изменило их подход к стратегии – все без проблем проехали дистанцию с одним пит-стопом».