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Автомобили 9 брендов подорожали в первой половине января.

Цены на автомобили в России растут: Haval, TANK, Sollers, LADA подняли стоимость моделей на несколько сотен тысяч рублей. Узнайте, как изменились цены на авто в начале января.
РедакцияР
Редакция
16.01.2025, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Цены на новые автомобили популярных марок увеличились в начале января 2025 года. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" сообщили, что за первые две недели месяца цены на 9 брендов поднялись на официальном российском рынке. По данным мониторинга сайта "Цена Авто", снижения цен не отмечалось.

Наибольшее увеличение цен произошло у марки Haval, где цены на шесть моделей подорожали. Например, кроссовер Jolion подорожал на 100 тысяч рублей, что составляет от 3,5% до 4,9%. Кроме того, другие модели, такие как M6, H3, F7, H5 и H9, также показали значительный рост цен.

Бренд TANK увеличил стоимость всего модельного ряда. Внедорожник TANK 300 подорожал на 200 тысяч рублей, TANK 500 на 200-300 тысяч, а TANK 700 увеличился на целые 500 тысяч.

Компания Sollers также пересмотрела цены на свои модели. Наибольший прирост цен затронул пикап ST6, который подорожал на 152-202 тысячи рублей. Модели Atlant и Argo также показали увеличение цен.

У остальных производителей изменения цен затронули 1-2 модели. Например, пикап JAC T9 подорожал на 50 тысяч рублей, а у Great Wall Poer и Poer KingKong цены увеличились на 100 тысяч.

Бизнес-седан Chery Arrizo 8 подорожал на 100 тысяч рублей. Бренд WEY увеличил цены на гибридные модели: кроссовер 07 подорожал на 200 тысяч, а минивэн 80 подешевел на 100 тысяч.

Цены на китайский внедорожник EXEED VX также выросли. Версии President подорожали на 480-580 тысяч рублей, в то время как стоимость Prestige осталась неизменной.

АВТОВАЗ также последовал общей тенденции увеличения цен. 14 января новые цены получили все модели LADA Granta и Niva Legend. Например, LADA Granta подорожала на 35-50 тысяч рублей, а LADA Niva Legend - на 47-78 тысяч.

Фото: АВТОСТАТ

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