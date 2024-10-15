Цены на автомобили у десяти марок выросли, а у трех – снизились в первой половине октября

С начала октября текущего года в России заработала новая система утилизационного сбора, на что отреагировали многие автопроизводители, увеличив цены на свои автомобили. По данным экспертов из агентства «АВТОСТАТ», с 1 по 15 число текущего месяца 10 брендов, представленных на отечественном рынке, подняли цены на свои модели.

К примеру, у Geely цены увеличились на 6 моделей. Стоимость кроссовера Atlas выросла на 1,7 – 2,0%, кроссовера Atlas Pro – на 1,1 – 1,4%, седана Emgrand – на 2,1 – 2,6%, кроссовера Monjaro – на 1,1 – 1,2%, кроссовера Okavango – на 1,3 – 1,4% и седана Preface – на 1,7 – 1,9%. Повышение цен варьируется от 38 до 64 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля.

Chery подняла цены на 4 модели: седан Arrizo 8 подорожал на 0,6 – 0,7%, кроссовер Tiggo 4 PRO – на 0,4 – 0,5%, кроссовер Tiggo 7 PRO Max – на 1,5 – 1,8% и кроссовер Tiggo 8 PRO Max – на 0,2 – 0,3%. Цены увеличились на 10 – 50 тысяч рублей в зависимости от модели.

Автомобили Belgee подорожали на 38 тысяч рублей, кроссовер Х50 подорожал на 1,5 – 1,6%, а Х70 – на 1,2 – 1,4%.

Модели OMODA подорожали на 30 – 50 тысяч рублей: цена кроссовера С5 увеличилась на 1,1 – 2,2%, а седанов S5 и S5 GT – на 2,5% и 2,1% соответственно.

Changan поднял цены на 100 тысяч рублей у двух кроссоверов – CS55 Plus (плюс 3,6 – 3,8%) и рестайлингового CS95 в комплектациях Tech и Black Edition Tech (+2,3%).

У бренда EXEED стоимость кроссовера RX в версиях Premium и Flagship увеличилась на 60 тысяч (плюс 1,1 – 1,2%). Также на такую же сумму повысилась цена на рестайлинговый внедорожник TXL (плюс 1,3 – 1,5%). Рестайлинговый внедорожник VX в двух комплектациях President подорожал на 50 тысяч рублей (+0,8%).

JAECOO также увеличил цены на 50 тысяч: стартовая версия Urban кроссовера J7 подорожала на 1,8%, топовая Supreme-V – на 1,3%, а у J8 – все комплектации на 1,0 – 1,1%.

Внедорожник TANK 300 подорожал на 50 тысяч рублей (плюс 1,0 – 1,2%). Также на такую же сумму увеличилась цена на внедорожник TANK 500 в версии Urban (+0,8%), а в комплектациях Adventure, Premium и Blacktrail – на 100 тысяч (плюс 1,3 – 1,6%).

Две модели Haval также подорожали: кроссовер H3 стал дороже на 50 тысяч рублей (плюс 1,6 – 1,9%), а внедорожник H9 в трех комплектациях из четырех подорожал на 100 тысяч (плюс 2,1 – 2,3%).

Внедорожник Jetour T2 заметно увеличил свою цену на 200 – 250 тысяч рублей (плюс 5,3 – 6,3%).

Тем не менее, несмотря на рост цен на автомобили, в начале октября три компании снизили стоимость своих авто. Например, «КАМАЗ Компас 5» подешевел на 400 тысяч рублей (минус 7,9 – 9,0%). Аналогичное снижение цены произошло у кроссовера DFSK ix7 (-10,0%) и у электрического седана Evolute i-PRO на 140 тысяч (-4,7%).

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