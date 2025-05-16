Цены на новые автомобили от 7 марок изменились в начале мая.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили о изменении цен на автомобили в России за первые две недели мая 2025 года. Всего цены поменяли 7 брендов, официально представленных на рынке страны, согласно результатам мониторинга сайта «Цена Авто».

Один из заводов, расположенный в Ульяновске, решил повысить стоимость всех своих моделей. Так, цены на автомобили УАЗ «Хантер» и семейства «СГР» выросли на 45 тысяч рублей (плюс 2,4 – 3,0%). «Хантер» теперь доступен по цене от 1 645 000 до 1 955 000 рублей, а «СГР» («Буханка») – от 1 565 000 до 1 860 000 рублей. Модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» подорожали на 55 тысяч рублей (плюс 2,3 – 3,1%), теперь стоят соответственно от 1 835 000 до 2 435 000 рублей.

Kaiyi, китайский автопроизводитель, изменил цены на большинство своих моделей. Например, седан Е5 стал дешевле на 30 тысяч (-2,0%) и 125 тысяч (-9,3%) в зависимости от комплектации. Кроссоверы Х3 и Х7 Kunlun подешевели на 74 – 175 тысяч рублей (минус 3,0 – 7,2%). В то же время цена на кроссовер Х3 Pro увеличилась на 25 тысяч (+1,5%).

BAIC, еще один китайский бренд, также изменил цены на несколько моделей. Например, седан U5 Plus подорожал на 25 – 25,5 тысячи рублей (плюс 1,4 – 1,5%). Кроссоверы Х55 и Х75 теперь стоят дороже или дешевле в зависимости от комплектации. Внедорожник BJ40 подешевел на 75 – 384 тысячи рублей (минус 2,1 – 11,3%).

Автозавод «Москвич» увеличил цены на две свои модели: кроссовер «Москвич 3» и лифтбек «Москвич 6». Стоимость пикапов Sollers ST6 и ST8 также выросла на 50 тысяч рублей (плюс 1,7 – 1,9%). Универсал LADA Granta Cross подорожал на 68 тысяч рублей (+5,7%).

Кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал дешевле на 150 тысяч рублей (минус 5,3 – 7,3%). Новая цена на него составляет от 1 899 000 до 2 699 000 рублей.

На фото: АВТОСТАТ