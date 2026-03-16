В марте три автобренда повысили цены на свои автомобили, а три других – снизили

С 1 по 15 марта 2026 года на российском рынке были зафиксированы изменения цен на новые автомобили шести брендов, представленных в стране. Данные мониторинга ресурса «Цена Авто», на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», свидетельствуют: у трех марок отдельные модели продемонстрировали рост стоимости, в то время как у других трех произошло снижение цен.

Бренд BAIC скорректировал цены сразу на три своих модели. Так, седан U5 Plus стал дороже на 61 тысячу рублей, что составляет прирост от 2,5 до 2,6%. Внедорожник BJ60 также подорожал на 100 тысяч рублей, или на 1,7%. Кроссовер X55 вырос в цене на сумму от 100 до 150 тысяч рублей, что в процентном выражении составляет 3,8–5,6%.

Изменения затронули и автомобили марки TENET. Стоимость кроссовера T4 2026 года выпуска в комплектации Лайн увеличилась на 20 тысяч рублей, что соответствует росту на 0,9–1,0%. Аналогичное увеличение в 20 тысяч рублей отмечено и у кроссовера T8 – это плюс 0,5–0,6%.

Подорожание произошло и у кроссовера «Москвич 3». В версии «Стандарт плюс» с механической коробкой передач цена выросла на 58 тысяч рублей, что составляет 3%. В аналогичной комплектации с вариатором модель стала дороже на 64 тысячи рублей (рост на 3,1%). В исполнении «Комфорт» стоимость увеличилась на 65 тысяч рублей, что также соответствует 3%.

В то же время, снижение цен зафиксировано у других автопроизводителей. Кроссовер OMODA C7 стал дешевле во всех комплектациях на 230 тысяч рублей, что составляет снижение на 6,2–7,3%.

Минивэн GAC М8 в версии GX подешевел на 250 тысяч рублей (минус 3,8%), а исполнение GX Premium потеряло в цене 300 тысяч рублей, что соответствует снижению на 4,4%.

Снижение стоимости наблюдалось и у кроссовера EXEED RX в комплектации «Городской» — минус 300 тысяч рублей, что эквивалентно уменьшению цены на 6,1%.

Актуальные цены на перечисленные и другие модели автомобилей можно узнать в ежемесячном обзоре «Мониторинг цен на новые легковые автомобили», который доступен для заказа в агентстве «АВТОСТАТ».

