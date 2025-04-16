Цены на новые автомобили шести марок изменились в начале апреля.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали изменения цен на автомобили с 1 по 15 апреля 2025 года и вынесли интересные результаты в отчете, ссылаясь на исследование сайта «Цена Авто».

По информации специалистов, цены на шесть брендов новых автомобилей на российском рынке претерпели изменения, преимущественно в сторону уменьшения стоимости моделей.

Например, стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 снизилась на 60 – 140 тысяч рублей (2,2 – 5,9%), и теперь новые цены колеблются от 2 240 000 до 2 620 000 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO в комплектации Action MT удешевился на 20 тысяч (-1%) и теперь продается за 1 950 000 рублей. А Chery Tiggo 7 PRO Max теперь доступен дешевле на 15 – 240 тысяч (0,4 – 7,8%).

В то же время компания Dongfeng снизила цены на три модели автомобилей. Стоимость пикапа DF6 в версии Comfort уменьшилась на 50 тысяч (-1,9%), а версия Premium подорожала на 200 тысяч (+1,3%).

Кроме того, кроссовер DFSK 500 теперь можно купить дешевле на 300 тысяч рублей (-13,6%), что составляет 1 899 000 рублей, а цена кроссовера DFSK ix7 снизилась на 600 тысяч (-16,7%) и теперь составляет 2 990 000 рублей.

Марка BAIC также объявила о снижении цен на две свои модели. Кроссовер X55 стал дешевле на 284 – 314 тысяч рублей (10,9 – 13,7%) и теперь стоит от 1 959 000 до 2 310 000 рублей. А X75 подешевел на 225,5 – 361,5 тысяч рублей (8,0 – 12,1%) и оценивается в 2 369 500 – 2 936 000 рублей.

Пикап Sollers ST6 в дизельных версиях Base и Comfort потерял в цене по 50 тысяч рублей (-1,8%) и теперь стоит соответственно 2 680 000 и 2 780 000 рублей.

Компания EXEED также не осталась в стороне и снизила цену кроссовера RX в комплектации Premium на 100 тысяч рублей (-1,9%), установив новую цену в 5 240 000 рублей.

Исключением из правил стал кросс-хэтчбек Solaris KRX в версии Prestige, единственная модель, цена на которую выросла на 18 тысяч рублей (+0,7%), достигнув отметки в 2 466 000 рублей.

По данным агентства АВТОСТАТ, большинство брендов представили покупателям новые цены, повышая конкуренцию на авторынке.