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В октябре китайцы установили новый рекорд продаж, но сумму в 100 тысяч им не удалось достичь.

В последнем отчете агентства «АВТОСТАТ» по автомобильному рынку стало известно, что в октябре 2024 года в России было продано 98 156 новых легковых автомобилей китайских производителей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 08:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последнем отчете агентства «АВТОСТАТ» по автомобильному рынку стало известно, что в октябре 2024 года в России было продано 98 156 новых легковых автомобилей китайских производителей. Этот результат оказался рекордным за всю историю присутствия китайских марок на российском авторынке, приблизившись к отметке в 100 000 единиц. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре и составил 93 175 проданных автомобилей.

В октябре значительные объемы продаж зафиксированы у нескольких китайских брендов. Наибольший успех показала компания Haval, реализовав 23 801 автомобиль, за ней следует Geely с результатом 17 163 проданных машин. Также стоит отметить Jetour (4 020 автомобилей), GAC (2 572) и Hongqi (860). Отдельно выделяются популярные у россиян модели китайских автомобилей, продажи которых также достигли новых высот. Например, Haval Jolion разошелся тиражом 11 387 экземпляров, Geely Monjaro – 5 202, Haval F7 – 3 063, Haval H3 – 2 039, Jetour Dashing – 1 731, GAC GS8 – 1 530 и Haval H9 – 939.

Однако, наряду с новыми рекордами, появляются и новые вопросы. Сколько вообще китайских автомобилей сейчас находится на территории России? Каково их распределение по маркам, моделям и регионам? Сколько из них все еще находятся под гарантией? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в отчете «Парк китайских автомобилей. Структура. Перспективы», подготовленном специалистами из агентства «АВТОСТАТ».

Источник

Авторынок россии (140)Легковые автомобили (131)Продажи (301)Китайские автомобили (359)

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