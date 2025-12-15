В ноябре в России зафиксирован рекордный уровень продаж гибридных автомобилей

В ноябре 2025 года объем продаж новых подключаемых гибридов (PHEV) на российском рынке достиг 6 833 автомобилей. Такую статистику предоставили аналитики агентства «АВТОСТАТ», опираясь на информацию АО «ППК». По сравнению с октябрем этот результат выше на 9%, а относительно ноября 2024 года показатель вырос более чем в два раза — в 2,1 раза.

Специалисты «АВТОСТАТ» отмечают, что ноябрь стал рекордным месяцем по количеству реализованных новых гибридов за всю историю российского авторынка. До этого максимальный результат фиксировался в октябре 2025 года. Эксперты связывают активность покупателей с предстоящим изменением утильсбора — с 1 декабря были внесены корректировки, затрагивающие большую часть гибридных автомобилей.

Самым востребованным брендом в сегменте подключаемых гибридов оказался Lixiang, который по итогам ноября реализовал 1 845 машин. На второй строке оказался Voyah, уступив лидерство с показателем 1 185 проданных автомобилей. В пятерку самых популярных марок вошли и такие компании, как Lynk & Co (880 автомобилей), Geely (789 единиц) и EXEED/Exlantix (495 реализованных машин).

В рейтинге отдельных моделей наибольшим спросом воспользовался гибрид Voyah Free: в ноябре российские покупатели приобрели 962 экземпляра этой модели. В топ-3 также вошли Lixiang L7 и Lynk & Co 900, продажи которых составили 955 и 863 автомобиля соответственно.

Всего за 11 месяцев текущего года в России было продано 36,8 тысячи новых подключаемых гибридов. Этот показатель практически сопоставим с результатом за аналогичный период 2024 года, когда продажи оказались лишь на 0,5% выше.

Фото: АВТОСТАТ