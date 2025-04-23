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Mercedes планирует начать переговоры с Расселлом в мае.

Джордж Расселл останется в Mercedes: не будет менять состав команды из-за слухов об уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, заявил Тото Вольфф. Начало переговоров - в следующем месяце.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 13:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Контракт Джорджа Расселла с командой Mercedes подходит к концу в этом году. Пока нет ясности относительно продления соглашения, что вызвало предположения о том, что команда решает держать вакансию для Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.

Однако глава Mercedes Тото Вольфф утверждает, что намерен сохранить нынешний состав, и переговоры с Расселлом начнутся уже в следующем месяце.

"Никаких переговоров с Максом у нас не ведется, - отметил Тото в интервью The Athletic. - На данный момент у нас в распоряжении Джордж и Кими Антонелли, и нет причин менять этот состав на будущее."

Вольфф добавил: "Переговоры с Джорджем возобновим после начала европейской части сезона. Он демонстрирует высокий уровень профессионализма и оправдывает наши ожидания. Нет необходимости в чем-то чрезмерном. Более того, наступит летний перерыв. Пока не вижу никаких оснований для каких-либо сомнений или изменений".

Источник

Тото Вольфф (70)Джордж Расселл (88)Mercedes (283)

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