Mercedes планирует начать переговоры с Расселлом в мае.

Контракт Джорджа Расселла с командой Mercedes подходит к концу в этом году. Пока нет ясности относительно продления соглашения, что вызвало предположения о том, что команда решает держать вакансию для Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.

Однако глава Mercedes Тото Вольфф утверждает, что намерен сохранить нынешний состав, и переговоры с Расселлом начнутся уже в следующем месяце.

"Никаких переговоров с Максом у нас не ведется, - отметил Тото в интервью The Athletic. - На данный момент у нас в распоряжении Джордж и Кими Антонелли, и нет причин менять этот состав на будущее."

Вольфф добавил: "Переговоры с Джорджем возобновим после начала европейской части сезона. Он демонстрирует высокий уровень профессионализма и оправдывает наши ожидания. Нет необходимости в чем-то чрезмерном. Более того, наступит летний перерыв. Пока не вижу никаких оснований для каких-либо сомнений или изменений".