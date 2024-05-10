Меньше проблем ожидаются у Mercedes в следующих гонках.

Как сообщает главный гоночный инженер команды Mercedes Эндрю Шовлин, на предстоящих гонках в Монако, Монреале и Барселоне ожидают меньше проблем с машиной W15.

Эндрю Шовлин отметил, что характеристики этих трёх трасс смогут частично компенсировать слабые стороны болида. Особенно благоприятные условия ожидаются на трассах с медленными поворотами, как, например, в Монако и Монреале.

По мнению Шовлина, в Монреале, где все повороты характеризуются невысокой скоростью, команда Mercedes сможет продемонстрировать более устойчивое выступление. В свою очередь, гонка в Барселоне пройдет на обновленной трассе без шикан, что сделает гонку более быстрой и динамичной.

Таким образом, команду ожидает работа на трассах различной конфигурации, что позволит уменьшить негативное влияние слабых сторон машины на результаты гонок. Мерседес не рассчитывает на мгновенный перелом в свою пользу, но надеется на более уверенные выступления на предстоящих этапах чемпионата.