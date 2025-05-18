"В Mercedes выразили недовольство результатами уик-энда в Имоле"

Джордж Расселл финишировал седьмым в Имоле, а его напарник по команде Mercedes Кими Антонелли сошёл с дистанции на домашней трассе.

Джордж Расселл заявил, что день оказался сложным, и седьмое место — не тот результат, к которому они стремились.

Пилот отметил, что с самого начала гонки у них возникли проблемы с задней частью машины, из-за чего ему было сложно наладить свой ритм. При высокой температуре трассы команда столкнулась с проблемой перегрева задней оси, что мешало им держать шины в оптимальном состоянии и влияло на скорость.

Расселл заверил, что они извлекут уроки из этой гонки и активно готовятся к следующему этапу в Монако. Пилот выразил уверенность в том, что их скорость в квалификации поможет им показать лучший результат на грядущей неделе. «Монако — один из тех этапов, где квалификация играет ключевую роль. Я уверен, что мы сможем добиться большего», — подчеркнул Расселл.

Кими Антонелли, завершивший гонку досрочно, поделился своими эмоциями: «Я разочарован тем, что мой первый домашний Гран При завершился таким образом. Но я буду хранить самые теплые воспоминания об этом уик-энде. Поддержка болельщиков была потрясающей. Они болели за меня на каждом круге, даже несмотря на возникшие проблемы».

Пилот признал, что им не хватило темпа, чтобы бороться за топ-5. Он сообщил, что, несмотря на использование твердых шин, ему удалось хорошо стартовать, но машина не обладала достаточной скоростью для обгонов.

Антонелли отметил, что изначально ему удавалось удерживать позицию перед Хэмилтоном, но после пит-стопа начались проблемы с педалью газа. Мотор начал снижать мощность на прямых участках, и с каждым кругом ситуация ухудшалась, что привело к вынужденной остановке.

Пилот заверил, что они извлекут уроки из этой гонки и будут готовы к следующему уик-энду в Монако, где надеются показать более хороший результат.