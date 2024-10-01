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Mercedes готовится к заключительным гонкам с Хэмилтоном.

После внушительной серии побед, команда Mercedes столкнулась с проблемами в последних гонках. Технический директор Джеймс Эллисон заверяет болельщиков, что работа по устранению недочетов уже ведется.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.10.2024, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После внушительной серии побед, команда Mercedes столкнулась с проблемами в последних гонках. Технический директор Джеймс Эллисон заверяет болельщиков, что работа по устранению недочетов уже ведется.

Эллисон отметил, что основное внимание уделено анализу проблем с шинами на горячем асфальте, которые стали явными на трассе в Сингапуре.

Специалисты команды Mercedes готовят крупное обновление болида, которое планируют представить уже на гонке в Остине. Эти изменения должны помочь улучшить результаты команды и обеспечить хорошие выступления в завершающих этапах сезона.

Неудачная гонка в Сингапуре была особенно обидной для Льюиса Хэмилтона, ведь именно на этом этапе он отметил свою 350-ю гонку в карьере. Однако, Джеймс Эллисон выразил надежду, что на предстоящем этапе в Остине команда Mercedes сможет отметить уже 351-ю гонку Хэмилтона в удивительном стиле.

Источник

Mercedes (205)Льюис Хэмилтон (87)Джеймс Эллисон (9)

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