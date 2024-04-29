Mercedes готовит к Майами новые технологические разработки.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон поделился информацией о подготовке команды к предстоящему Гран При Майами. По словам Эллисона, внедрение новых технических решений должно помочь Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу показать более впечатляющие результаты по сравнению с предыдущим этапом в Китае.

«Трасса в Китае характеризуется высокой нагрузкой на передние шины. Однако в Майами основной стресс приходится на задние колёса, поэтому требуются существенно отличающиеся настройки машины», - пояснил Джеймс Эллисон.

«Нас ожидает второй уик-энд подряд с форматом спринт-гонки, и наша команда точно извлекла уроки из Гран При Китая. Мы поняли, что для достижения амбициозных целей необходимо проявлять амбиции уже в спринте, а затем вносить изменения в настройки перед основной гонкой, а не наоборот», - добавил он.

«Я надеюсь, что наш болид будет в оптимальной форме, а технические обновления, которые мы привезём в Майами, позволят нам бороться за квалификацию рядом с группой соперников. Борьба настолько ожесточённая, что даже незначительные доли секунд могут радикально изменить картину», - подчеркнул Эллисон.

«У нас также запланированы дополнительные обновления, которые, как мы надеемся, помогут улучшить баланс машины и решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время».