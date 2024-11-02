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Бортолето не будет встречать препятствия в McLaren

Прошлогодний победитель Формулы 3, Габриэль Бортолето из программы McLaren, демонстрирует великолепную форму в Формуле 2 и готов завоевать второй титул подряд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2024, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Прошлогодний победитель Формулы 3, Габриэль Бортолето из программы McLaren, демонстрирует великолепную форму в Формуле 2 и готов завоевать второй титул подряд.

Шаг на уровень выше – в Формулу 1 – кажется естественным, но в McLaren на данный момент не предвидится свободных мест. Глава британской команды Андреа Стелла подчеркнул на пресс-конференции в Бразилии, что они не будут ставить палки в колёса возможному продвижению Бортолето в Формулу 1 или другие гоночные серии.

Андреа Стелла отметил: «Хочу воспользоваться этим моментом, чтобы подчеркнуть, насколько успешно выступает Габриэль в молодёжных сериях, выиграв чемпионат в Формуле 3 и лидируя в своём первом сезоне в Формуле 2.

Происходящее кажется мне вполне естественным – команды Формулы 1 стремятся заполучить его. В McLaren не будут препятствовать его выступлениям в верхнем дивизионе гонок. Текущие переговоры продолжаются, и мы ждём результатов».

Источник

McLaren (203)Андреа Стелла (42)

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