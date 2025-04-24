Миниатюрный Bugatti Baby выставлен на продажу в Люберцах

Житель подмосковных Люберец решил продать раритетный автомобиль Bugatti Baby 52. Этот маленький автомобиль является уменьшенной версией знаменитой модели Bugatti Type 35 и предназначен специально для детей. Интересно, что родственник россиянина из Испании попросил племянника помочь найти покупателя для этого уникального автомобиля. По мнению испанца, в России больше шансов найти состоятельных покупателей, которые оценят этот эксклюзивный экземпляр.

Известно, что продаваемый автомобиль был приобретен в 1932 году на заводе Bugatti в Мольсхайме. Эта машина была куплена состоятельной испанской семьей для своего 10-летнего сына. Позднее Bugatti Baby по наследству перешел к сыну первого владельца.

Продавец выражает желание, чтобы будущий владелец этого автомобиля сохранил его историческую ценность. По его словам, подобные машины в оригинальном состоянии крайне редки - до сих пор сохранились всего три таких автомобиля. Как только появится покупатель, "Бугатти" отправится в Россию.

Фото: Carsweek.ru