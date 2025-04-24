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Миниатюрный Bugatti Baby выставлен на продажу в Люберцах

Редкий Bugatti Baby 52: житель Люберец продаёт раритет из Испании за 12,5 млн руб
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 16:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Житель подмосковных Люберец решил продать раритетный автомобиль Bugatti Baby 52. Этот маленький автомобиль является уменьшенной версией знаменитой модели Bugatti Type 35 и предназначен специально для детей. Интересно, что родственник россиянина из Испании попросил племянника помочь найти покупателя для этого уникального автомобиля. По мнению испанца, в России больше шансов найти состоятельных покупателей, которые оценят этот эксклюзивный экземпляр.

Известно, что продаваемый автомобиль был приобретен в 1932 году на заводе Bugatti в Мольсхайме. Эта машина была куплена состоятельной испанской семьей для своего 10-летнего сына. Позднее Bugatti Baby по наследству перешел к сыну первого владельца.

Продавец выражает желание, чтобы будущий владелец этого автомобиля сохранил его историческую ценность. По его словам, подобные машины в оригинальном состоянии крайне редки - до сих пор сохранились всего три таких автомобиля. Как только появится покупатель, "Бугатти" отправится в Россию.

Фото: Carsweek.ru

 

Оригинальный Bugatti Type 52 Baby с бензиновым двигателем в 1926 году построил основатель фирмы Этторе Бугатти к четырёхлетию младшего сына Ролана Бугатти. Он выполнен в масштабе 1:2 от размеров полноценного Type 35.

Год спустя в серию пошёл автомобиль, оснащённый 3,5-сильным электромотором Paris-Rhone, благодаря которому он разгонялся до 20 км/ч. За девять лет выпущено около 500 Bugatti Type 52.

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