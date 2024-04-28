Почему выбрали именно Формулу E, объяснили в Lola

Историческая марка Lola, известная в мире автоспорта своими победами с 60-х по 80-е годы, вновь оживает после прекращения своего существования более десяти лет назад.

В 2025 году Lola Cars планирует вернуться на гоночные трассы совместно с Yamaha Motor в рамках Формулы E, предоставив немецкой команде ABT машины с силовыми установками нового поколения.

Марк Престон, руководитель гоночных программ Lola Cars, подчеркнул важность электрической серии в современном автоспорте, отметив тенденцию к электрификации в индустрии.

Престон отметил, что Формула 1 и WEC уже идут по пути электрификации силовых установок, что подталкивает Lola Cars к инновациям в данной области.

Основная стратегия развития Lola Cars включает в себя три ключевые составляющие: электрификацию, водородные технологии и экологичные виды топлива и материалов.

Сотрудничество с Yamaha Motor в области электрических силовых установок обусловлено опытом японской компании в производстве двигателей для водного транспорта и двухколесной техники, что делает их важным партнёром для создания инновационных решений.

Однако Lola Cars не планирует заниматься производством дорожных автомобилей, сосредотачиваясь исключительно на гоночной индустрии, но не исключает возможности сотрудничества с ABT в этой сфере в будущем.