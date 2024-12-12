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FAW рассматривает возможность запустить производство автомобилей в России.

Представители китайского концерна FAW задумываются о сборке своих автомобилей в России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 12:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Представители китайского концерна FAW задумываются о сборке своих автомобилей в России. В ходе презентации новых моделей Bestune - лифтбека B70 и кроссовера T90 - было объявлено, что компания внимательно рассматривает возможность локальной сборки в стране в будущем. Это стало известно 10 декабря во время презентации, на которой также было озвучено, что к 2025 году Bestune планирует выпустить две новые модели с ДВС для российского рынка.

В настоящее время в России представлен лифтбек B70 и кроссоверы T55, Т77 и Т99. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2024 года было продано 4 727 автомобилей Bestune, что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Лишь почти половина продаж (47%) пришлась на лифтбек B70.

Кроме того, концерн изучает возможность внедрения на рынок электромобилей. Отметим, что ранее FAW высказывала намерение реализовать в текущем году 10 тысяч автомобилей, в то время как в 2023 году было продано 6,9 тысячи машин.

Источник

Легковые автомобили (152)Производство (74)Китайские автомобили (379)FAW (31)BESTUNE (5)

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