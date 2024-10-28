Chery раскрыла детали интерьера обновленного кроссовера Tiggo 4

Совсем скоро обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 будет доступен у дилеров китайской марки. После того, как были представлены детали внешнего вида, компания решила поделиться информацией о салоне этой модели.

По информации пресс-службы производителя, в салоне автомобиля установлен двойной экран размером 10,25 дюйма, на котором отображается навигационная и дорожная информация. В мультимедийной системе также имеется голосовой помощник, который позволяет использовать различные функции кроссовера – от управления люком до запуска навигации и музыки.

Кроме того, обновленный Chery Tiggo 4 поддерживает беспроводное соединение с устройствами на платформах Android и Apple. Также этот кроссовер оснащен беспроводным зарядным устройством мощностью 50 Вт.