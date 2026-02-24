В команду Cadillac проинвестировали миллиард долларов

Британский журналист Уилл Бакстон высказал критику в адрес команды Cadillac, обсуждая их стратегию в подкасте Up to Speed.

По словам Бакстона, компания уже потратила миллиард долларов, несмотря на то что команда ещё не провела ни одного круга в гонке. Он отметил, что такие вложения были сделаны для оплаты взноса и подготовки коллектива исключительно ради получения права на участие в соревнованиях.

Журналист обратил внимание на отсутствие у команды титульного спонсора, подчеркнув, что столь масштабные инвестиции являются серьезным финансовым бременем не только для Cadillac и General Motors, но и для TWG, Дэна Таурисса, а также всей закулисной команды, поддерживающей проект.

Бакстон также упомянул о структуре команды, которая располагает штаб-квартирой в Фишерсе, производственными мощностями в Шарлотте и базой в Сильверстоуне. Он выразил сомнение в эффективности подобного подхода, задавшись вопросом, как долго команда сможет функционировать при наличии трёх разных локаций. По его мнению, подобная стратегия не является оптимальной для новой команды.

Эксперт отметил две ключевые проблемы, с которыми может столкнуться Cadillac как американская команда. Первая связана с так называемым американским стилем работы, предполагающим постоянную занятость и готовность трудиться до изнеможения, зачастую в ущерб личной жизни. В то же время, по словам Бакстона, в Формуле 1 действует иной подход: если кто-то не справляется с нагрузкой, ему быстро найдут замену среди более молодых и дешёвых специалистов.

Он также напомнил о разнице во времени между Великобританией и США, которая вынуждает сотрудников трудиться практически в круглосуточном режиме. Бакстон подчеркнул, что в таких условиях люди могут спать всего по три часа в сутки, причём сезон ещё даже не стартовал.