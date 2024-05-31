Будет ли у Китая свой аналог Maybach и Rolls-Royce?

Китайский гигант инноваций Huawei и автоконцерн JAC из Китая планируют запустить на рынок автомобиль премиум-класса, который будет представлять конкуренцию Maybach и Rolls-Royce. Планы на совместный проект озвучил Ю Чэндун, руководитель подразделения Smart Car Solutions в Huawei.

Первой моделью в рамках этого сотрудничества будет седан. По словам Чэндуна, автомобиль будет «более роскошным, дорогим и комфортабельным», чем модели Maybach и Rolls-Royce.

«Наш новый автомобиль значительно превосходит Maybach и Rolls-Royce Phantom по всем параметрам. Его уровень роскоши, цены и комфорта не имеют аналогов», — подчеркнул Ю Чэндун.

Ориентировочная цена такого автомобиля составит около 1 миллиона юаней или 12,36 миллиона рублей по текущему обменному курсу, информирует издание «Профиль». Это поместит будущий автомобиль в один ценовой диапазон с роскошными внедорожниками Yangwang U8 от BYD за 1,1 миллиона юаней и Hongqi LS7 от FAW за 1,5 миллиона юаней.

Точная дата презентации первой совместной модели от Huawei и JAC пока не была опубликована. Однако сообщается, что ее анонс ожидается к концу 2024 года.

Важно отметить, что несколько дней назад JAC объявила стоимость своего нового флагманского пикапа T9 для российского рынка, начиная с момента начала продаж. Информацию об этом удалось узнать журналистам «Автоновости дня» при повседневном отслеживании новостей на сайте китайского производителя.