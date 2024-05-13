Оригинальный диван из Приоры выставлен на продажу в Казани.

Новый диван, созданный из деталей культовой модели «Приора», может стать уникальным подарком для поклонников этого автомобиля. Он выполнен из бампера, задней части кузова, деталей задних крыльев, диффузора с патрубками системы выхлопа, а также вазовских задних фонарей со стоп-сигналом. На боку дивана расположены кнопки для управления включением и выключением ламп.

Каркас дивана выполнен в зеленом цвете с металлическим отблеском, а мягкое кресло обтянуто стеганой экокожей. Габариты дивана составляют 170х90х70 см. Диван можно раскладывать, однако спать на нем будет не слишком удобно. Создатель проекта утверждает, что конструкция дивана прочная и предназначена для людей с весом более 100 килограммов.

Стоимость данного проекта составляет 55 тыс. рублей. Такой диван может стать необычным элементом интерьера и привлечь внимание ценителей автомобильной тематики.

Также стоит обратить внимание на то, что «АвтоВАЗ» пересмотрел цены на автомобили марки Lada. Однако, как говорят, бывают исключения из правил. Подробнее о новых ценах можно узнать из официальных источников.