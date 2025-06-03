В июне SOUEAST расширяет программу поддержки и предлагает выгоду на автомобили молодым родителям с детьми

Максимальная выгода для этих категорий граждан может составить до 980 000 рублей, в зависимости от модели, комплектации и выбранной программы кредитования. С учетом всех доступных выгод в июне минимальная стоимость автомобиля SOUEAST S07 и SOUEAST S09 составляет от 2 249 000 ₽ и 2 919 000 рублей соответственно.

Выгода для отдельных категорий граждан распространяется на военнослужащих, врачей и преподавателей государственных образовательных учреждений и их ближайших родственников, а также родителей с ребенком возрастом до 10 лет. Однако в честь Международного дня защиты детей, SOUEAST предлагает комфортные условия покупки автомобиля и для родителей детей, родившихся в период с 1 по 30 июня, а также семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Нововведения продлятся до конца этого месяца. Также SOUEAST запускает конкурс в официальном аккаунте ВКонтакте для молодых семей в Москве и Новой Москве, предлагая пяти победителям бесплатный комфортный и безопасный трансфер из роддома на кроссоверах SOUEAST S07 и SOUEAST S09.

В июне продолжает действовать существующий перечень выгод, включая trade-in, выгоду за покупку в кредит и бонус за приобретение дополнительных продуктов. Компания также предлагает беспрецедентно выгодную ставку 12,99% по специальному субсидированному кредиту сроком на 4 года при первоначальном взносе 50%. В случае если покупатель предпочитает иные значения первоначального взноса и срока кредита, SOUEAST предлагает не менее привлекательные условия субсидированного кредитования.

Автомобили SOUEAST отличают полный привод, автоматическая классическая коробка передач, 7 мест в базовой комплектации, технологии Premium-сегмента, а также гарантия сроком на 5 лет.

На сегодняшний день обе модели доступны в официальных дилерских центрах уже в 33 городах России, где покупатели могут приобрести кроссоверы SOUEAST в рамках специальной программы на особо выгодных условиях.