Более 400 млрд рублей было потрачено в июле на покупку новых автомобилей.

В июле 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей жители России потратили 404,6 млрд рублей, согласно данным агентства «АВТОСТАТ». Аналитики заметили, что эта цифра на 10% превышает показатель предыдущего месяца (367,3 млрд рублей в июне 2024 года) и на 41% больше, чем год назад (287,1 млрд рублей в июле 2023 года).

Примерно 15% всех затрат были направлены на покупку автомобилей отечественных производителей, общей стоимостью 59,2 млрд рублей. Остальные чуть более 85% суммы были потрачены на иномарки (345,4 млрд рублей).

Если говорить о семи месяцах текущего года, то за это время на новые легковые автомобили в России было потрачено около 2,7 трлн рублей. Этот показатель почти вдвое выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Интересно, сколько машин приобретут россияне за весь 2024 год? Сколько денег им придется потратить на эти покупки? Ответы на эти и многие другие вопросы обсудят на форуме автомобильного бизнеса под названием «CarX – 2024», который пройдет в Москве с 8 по 10 октября. В рамках мероприятия также состоятся несколько традиционных конференций, посвященных автомобильному рынку. Более подробную информацию можно найти на сайте carx.ru.