В Индии представили первый электрический мотоцикл производства в стране.

Мотоцикл F99, способный разогнаться до сотни километров в час за 3 секунды, обещает стать новинкой на рынке мототехники в следующем году. В настоящее время производитель принимает предварительные заказы на будущую модель.

Предварительная стоимость мотоцикла составит около 800 тысяч индийских рупий, что эквивалентно 9560 долларам. Точных цен пока нет, но уже известно, что F99 будет оснащен 90-киловаттным двигателем мощностью 120 лошадиных сил с системой жидкостного охлаждения. Максимальная скорость новинки достигнет 256 километров в час.

Прототип мотоцикла имеет вес 178 килограммов и выполнен с применением стали, алюминия и углеродного волокна. Эти материалы также использованы для создания подвески и тормозной системы, что является типичной практикой среди производителей современных супербайков премиум-класса.

Важными деталями F99 являются суппорты Brembo и двойные дисковые тормоза, обеспечивающие высокую степень безопасности и эффективность торможения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что производство внедорожника Ineos Grenadier было приостановлено из-за проблем с поставкой комплектующих элементов, что является серьезной проблемой для автомобильной промышленности в целом.