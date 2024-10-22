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Honda просит Red Bull пригласить Цуноду на тесты.

Глава Honda Racing Corporation, Койджи Ватанабе, обратился к команде Red Bull Racing с призывом дать возможность Юки Цуноде протестировать болид в основной группе гонщиков. «Мы уверены в таланте Юки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2024, 15:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Глава Honda Racing Corporation, Койджи Ватанабе, обратился к команде Red Bull Racing с призывом дать возможность Юки Цуноде протестировать болид в основной группе гонщиков. «Мы уверены в таланте Юки. Хотя окончательное решение принимает команда, мы настоятельно рекомендуем Red Bull Racing предоставить Цуноде шанс пройти тесты за рулём. Мы верим, что ему стоит показать свои способности», - сообщил Койджи Ватанабе.

Прямые диалоги с руководителем команды, Кристианом Хорнером, уже имели место быть. Как уточнил Ватанабе, пока ничего не исключено. Окончательное решение пока не принято, но представитель Honda Racing Corporation считает, что необходимо двигаться именно в этом направлении.

Источник

Red Bull Racing (279)Юки Цунода (56)

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