Honda просит Red Bull пригласить Цуноду на тесты.

Глава Honda Racing Corporation, Койджи Ватанабе, обратился к команде Red Bull Racing с призывом дать возможность Юки Цуноде протестировать болид в основной группе гонщиков. «Мы уверены в таланте Юки. Хотя окончательное решение принимает команда, мы настоятельно рекомендуем Red Bull Racing предоставить Цуноде шанс пройти тесты за рулём. Мы верим, что ему стоит показать свои способности», - сообщил Койджи Ватанабе.

Прямые диалоги с руководителем команды, Кристианом Хорнером, уже имели место быть. Как уточнил Ватанабе, пока ничего не исключено. Окончательное решение пока не принято, но представитель Honda Racing Corporation считает, что необходимо двигаться именно в этом направлении.