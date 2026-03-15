В Honda рассчитывают, что двигатели "выдержат дистанцию гонки"

В Мельбурне оба автомобиля команды Aston Martin не смогли завершить гонку из-за технических неисправностей, связанных с силовой установкой. Однако представители Honda выражают осторожный оптимизм перед вторым этапом сезона, рассчитывая на улучшение ситуации.

Уже в ходе спринтерской гонки на новом этапе положительные изменения стали заметны. Это отметил Шинтаро Орихара, главный инженер Honda Racing Corporation, отвечающий за работу силовых установок. По его словам, прогресс налицо – пусть и незначительный, но крайне важный для команды.

«Перед первым этапом сезона Aston Martin и Honda напряжённо работали, стараясь найти какое-то решение, а также вместе командой мы внесли коррективы в настройки, – рассказал японский специалист, общаясь с прессой перед Гран При Китая. – На трассе мы приложили большие усилия, чтобы подготовить ряд контрмер, и они сработали благодаря упорному труду нашей бригады и наших механиков. В спринте подтвердилось, что силовые установки выдержали всю дистанцию гонки.»

Инженер Honda подчеркнул значимость даже небольшого прогресса для обеих сторон. В предстоящей воскресной гонке перед командами стоит задача преодолеть полную дистанцию в 300 километров, и их главная цель – успешно завершить заезд.