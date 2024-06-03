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Были переговоры Формулы Е с Ferrari

Не так давно исполнительный директор Формулы Е Джефф Доддс предположил о возможном появлении нового производителя в электрической гоночной серии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2024, 17:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Не так давно исполнительный директор Формулы Е Джефф Доддс предположил о возможном появлении нового производителя в электрической гоночной серии. Представители Формулы E подтвердили, что недавно велись переговоры с Ferrari, но на данный момент итальянский автопроизводитель проявляет лишь общий интерес к серии.

«На данный момент нет конкретики, но переговоры фактически проводились, – цитирует слова официального представителя Формулы E портал Racingnews365. – Обсуждение с новым автопроизводителем – это всегда долгий процесс, поэтому сейчас скорее речь идет о перспективе».

В свою очередь пресс-служба Ferrari не подтвердила информацию, отметив, что на данный момент основное внимание компании сосредоточено на участии в Формуле 1, гонках стойкости и парусном спорте. В начале текущего года Ferrari объявила о запуске собственной команды для участия в гонках яхт на воде.

Источник

Ferrari (120)

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