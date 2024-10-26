FIA внесет изменения в правила

После встречи с гонщиками в Мехико по поводу пятисекундного штрафа, который был наложен на Ландо Норриса в Остине, Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение о внесении корректив в правила.

Представители FIA заявили, что планируют разработать поправку к правилам и обсудить её с пилотами перед окончательным утверждением. Детали изменений не были оглашены.

Это решение было принято после обсуждения тактики, использованной Максом Ферстаппеном в противостоянии с Норрисом на Гран При Соединенных Штатов. Вопрос о том, было ли поведение голландского гонщика подлежит наказанию также обсуждался на встрече.

Большинство участников чемпионата считают, что трехкратный чемпион мира в Формуле 1 воспользовался неоднозначностью правил, защищая свою позицию на внешнем закруглении трассы.

Представитель FIA заявил: "Было принято общее решение о внесении изменений в основные принципы автогонок. Эти изменения должны происходить не в ответ на отдельные инциденты, такие как в Остине, а для того, чтобы сделать правила более последовательными и понятными для всех участников".