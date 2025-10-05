FIA продолжит обсуждать вопрос использования охлаждающих жилетов

FIA прокомментировала критику, связанную с действующими правилами использования охлаждающих жилетов, которая прозвучала во время гоночного уик-энда в Сингапуре. Федерация заявила о готовности обсудить с гонщиками варианты применения этих систем в сезоне 2026 года.

Ряд пилотов высказывали недовольство: по их словам, ношение жилетов вызывает дискомфорт, а их конструкция пока далека от идеала. Несмотря на это, FIA не планирует отказываться от использования данной технологии.

Как отметил директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис, данные жилеты предназначены для предотвращения более серьезных проблем со здоровьем гонщиков.

«Я понимаю, с чем связаны эти тревоги, понимаю, что гонщикам не нравятся ощущения», — прокомментировал Томбасис в интервью The Race. Он также подчеркнул, что главная задача федерации — не допустить повторения инцидентов, подобных случившемуся в Катаре в 2023 году. По его словам, невозможно исключить вероятность еще большего повышения температуры воздуха в будущем.

Томбасис добавил, что в случае неэффективной работы охлаждающих систем организаторам, возможно, пришлось бы рассматривать даже вариант отмены гонки, что, по мнению специалиста, является крайне нежелательным исходом.

«Два года назад в Катаре ситуация была довольно сложной, и никто не может гарантировать, что аналогичные или более серьезные проблемы не возникнут вновь на других этапах. Из-за изменений климата отмена гонок по причине экстремальной жары — это последнее, чего хотелось бы», — отметил представитель FIA.

Он выразил уверенность, что федерация должна продолжать работать над совершенствованием систем охлаждения, чтобы они функционировали эффективно и были готовы к использованию при необходимости.

FIA также готова рассмотреть возможность применения охлаждающих жилетов на добровольной основе уже в следующем сезоне, однако окончательное решение будет принято после консультаций с GPDA и изучения дополнительных медицинских данных.

«Мы будем принимать решение, основываясь на проверенных фактах, а не результатах голосования на брифинге пилотов. Такой формат обсуждения не является оптимальным для подобных решений», — резюмировал Томбасис.