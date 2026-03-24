В феврале Китай потерял статус лидера мирового автомобильного рынка

Мировые продажи легковых автомобилей и легких коммерческих машин в феврале 2026 года показали заметное снижение. По данным агентства «АВТОСТАТ», ссылающегося на консалтинговую компанию GlobalData, за прошедший месяц было реализовано 6 042 579 транспортных средств, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, в конце зимнего сезона лидерство на мировом автомобильном рынке сменилось. После многолетнего доминирования Китай уступил первое место США. В феврале в Соединенных Штатах было продано 1 180 494 автомобиля, что на 3,6% меньше результата годичной давности. В то же время в Китае зафиксировано 1 137 414 реализованных машин, этот показатель снизился сразу на 31,1%.

Эксперты китайской ассоциации CAAM объясняют столь резкое падение спроса в КНР увеличением продолжительности новогодних праздников, которые пришлись на вторую половину февраля и затянулись дольше обычного. В итоге на производственных предприятиях страны насчитывалось только 16 рабочих дней, что негативно сказалось на производственных показателях и общей деловой активности, а также привело к замедлению темпов развития рынка.

В то же время на западноевропейском рынке сохраняется положительная динамика: в феврале 2026 года здесь было продано 986 232 автомобиля, что превышает прошлогодний результат на 1,6%. В Восточной Европе зарегистрировано сокращение объема продаж на 3,1%, до 305 051 машины.

В Южной Америке дилеры за отчетный месяц реализовали 216 748 автомобилей, что немного выше показателя аналогичного периода 2025 года — рост составил 0,7%. Среди других крупных рынков отмечены следующие результаты: в Японии реализовано 390 385 автомобилей (-3,8%), в Канаде — 118 855 единиц (-0,4%), а в Южной Корее — 122 766 автомобилей (-6,2%).