Импорт легковых автомобилей в Россию в феврале увеличился на 35%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» опубликовали свежие данные о ввозе легковых автомобилей в Россию за февраль 2026 года. Согласно этим сведениям, объем импорта составил 46,8 тыс. машин, что на 35% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Статистика была озвучена в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России» со ссылкой на данные АО «ППК».

Рост отмечается как в сегменте новых легковых автомобилей, так и среди подержанных машин. В феврале российский рынок пополнился 20,9 тыс. новых автомобилей — это на 29% больше по сравнению с февралем 2025 года. Импорт автомобилей с пробегом также увеличился: за месяц в страну было ввезено 25,9 тыс. таких транспортных средств, что на 40% выше результата годичной давности.

В категории новых автомобилей лидирующую позицию по объему ввоза занял бренд Geely, а самой популярной моделью стала Geely Monjaro. Что касается сегмента подержанных машин, здесь первое место по объему импорта занимает марка Toyota, а наиболее востребованной моделью оказалась Honda Freed.

По данным «АВТОСТАТ», основная часть импорта новых легковых автомобилей по-прежнему приходится на Китай. В феврале доля китайских автомобилей составила 67,2%, что, однако, ниже показателя января (78%). Второе место среди стран-поставщиков заняла Киргизия с результатом 20,5%. Доля других стран-поставщиков в структуре импорта не превышает 5%.

В импорте подержанных автомобилей наибольший вклад внесла Япония, увеличив свою долю с 52,5% в январе до 60,2% в феврале. На Китай в этом сегменте пришлось 21,2% ввезенных автомобилей. Вклад остальных стран оказался менее 10%.

Отмечается, что среди подержанных автомобилей, ввезённых в Россию в феврале, 95% оснащены двигателями мощностью до 160 л.с., а только 5% автомобилей имеют моторы мощнее этой отметки.

Фото: АВТОСТАТ