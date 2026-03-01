В феврале шесть автопроизводителей изменили цены на новые автомобили

В феврале 2026 года специалисты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали изменения в стоимости новых автомобилей у шести автомобильных марок, представленных на российском рынке. К такому выводу аналитики пришли после изучения результатов мониторинга, который провел портал «Цена Авто». По итогам месяца четыре бренда повысили цены на отдельные модели, а два производителя, напротив, снизили стоимость своих автомобилей.

В первой половине месяца, с 1 по 15 февраля, компания Livan увеличила цены на весь ассортимент своих моделей. Подорожание составило 200 тысяч рублей, что эквивалентно росту от 9,3% до 12,0%. Кроме того, бренд Jetour повысил стоимость кроссовера T2 2024 и 2025 годов выпуска в комплектациях Expedition и Discovery на 100 тысяч рублей, что отразилось увеличением цены на 2,2–2,4%. Также было отмечено незначительное повышение у моделей Belgee: полноприводные версии кроссовера X70 выросли в цене на 20 тысяч рублей, что составляет 0,7%.

Вторая половина февраля, с 16 по 28 число, ознаменовалась изменением цен у премиального бренда Hongqi. Стоимость увеличилась у шести из восьми моделей, за исключением седана H9 и электрокроссовера E-HS9. Лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5 и HS7 подорожали на 60 тысяч рублей, что соответствует росту от 1,1% до 2,1% в зависимости от модели. Седан Н5 стал дороже на сумму от 120 до 300 тысяч рублей (прирост 3,0–6,9%), а минивэн HQ9 — на 250–300 тысяч рублей (повышение на 3,9–4,3%).

Изменения в ценовой политике коснулись и снижения стоимости некоторых моделей. Так, кроссовер JAECOO J8 2024 и 2025 годов выпуска во второй половине февраля подешевел на 200 тысяч рублей, что составляет уменьшение цены на 3,7–4,7%. Кроме того, пикап Ambertruck Work снизился в цене на 9 тысяч рублей, то есть на 0,4%.

Фото: АВТОСТАТ