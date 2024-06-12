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Ferrari ускоряет процесс модернизации автомобиля

Канадский этап принес Ferrari неприятные сюрпризы, которые заставили команду изменить свои планы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.06.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Канадский этап принес Ferrari неприятные сюрпризы, которые заставили команду изменить свои планы. По информации итальянских СМИ, в Маранелло решили ускорить процесс модернизации болида и привезти крупный пакет обновлений на следующую гонку, хотя изначально планировалось подготовить его к Гран При Великобритании в Барселоне.

Новые аэродинамические доработки призваны улучшить характеристики машины в квалификации и увеличить аэродинамическое сцепление на 10 пунктов. В настоящее время команда Ferrari работает на пределе, чтобы ключевые обновления были готовы уже к следующему этапу чемпионата.

Решающим моментом будет скорость разработки нового днища SF-24. Если к Гран При Испании команда сможет подготовить три экземпляра – по одному на каждый болид и запасной, то уже в Барселоне Ferrari планирует представить и остальные обновления.

Источник

Ferrari (128)

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